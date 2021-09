Il presidente della Repubblica stamattina a Conversano Commemorazione di Giuseppe Di Vagno nel centenario della morte (Di sabato 25 settembre 2021) Sergio Mattarella a Conversano stamattina. Il presidente della Repubblica presenza all’apertura delle manifestazioni per commemorare, nel centenario della morte, Giuseppe Di Vagno, primo parlamentare vittima del fascismo. Cerimonia nel teatro Norba. Giuseppe Di Vagno, socialista di Conversano. avvocato difensore dei braccianti, aveva 32 anni, era stato eletto parlamentare da pochi mesi. Era sfuggito a tre attentati. La sera del 25 settembre 1921, al termine di un comizio a Mola di Bari, fu ucciso in un agguato dai fascisti. L'articolo Il presidente ... Leggi su noinotizie (Di sabato 25 settembre 2021) Sergio Mattarella a. Ilpresenza all’apertura delle manifestazioni per commemorare, nelDi, primo parlamentare vittima del fascismo. Cerimonia nel teatro Norba.Di, socialista di. avvocato difensore dei braccianti, aveva 32 anni, era stato eletto parlamentare da pochi mesi. Era sfuggito a tre attentati. La sera del 25 settembre 1921, al termine di un comizio a Mola di Bari, fu ucciso in un agguato dai fascisti. L'articolo Il...

