F1 | Charles Leclerc | “Sarà difficile sorpassare Vorrei puntare alla top-5”

(Di sabato 25 settembre 2021)scatterà dall’ultima fila nel GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sochi. Il monegasco ha infatti montato la quarta power unit stagionale sulla propria Ferrari e, come prevede il regolamento, è stato retrocesso in fondogriglia di partenza. Il pilota della Ferrari, cheaffiancato da Max Verstappen (leader del Mondiale con la Red Bull), proverà a inscenare una rimontae ad entrare in zona punti. In qualifica ha superato il Q1 in difficili condizioni di bagnato.ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport F1: “È stato bello girare, volevo fare qualche giro in queste condizioni ed è andata bene ma non è cambiato niente per domani perché comunque partiremo in ultima fila. ...