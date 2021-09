Droga, padre e figlio arrestati per spaccio a Torre Annunziata: i nomi (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Droga detenuta in casa dal padre agli arresti domiciliari gettata dalla finestra. Un escamotage per evitare un controllo di polizia che non è servito ad evitare le manette a lui e al genitore. È così a Torre Annunziata (Napoli) gli agenti del locale commissariato hanno arrestato Gaetano e Vincenzo Maresca, padre e figlio rispettivamente di 45 e 24 anni, entrambi con precedenti di polizia: per loro l’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nell’effettuare un controllo in via Cuparella nell’abitazione dell’uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno notato il figlio che lanciava dalla finestra due borselli. Recuperati, al loro interno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ladetenuta in casa dalagli arresti domiciliari gettata dalla finestra. Un escamotage per evitare un controllo di polizia che non è servito ad evitare le manette a lui e al genitore. È così a(Napoli) gli agenti del locale commissariato hanno arrestato Gaetano e Vincenzo Maresca,rispettivamente di 45 e 24 anni, entrambi con precedenti di polizia: per loro l’accusa è di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. I poliziotti, nell’effettuare un controllo in via Cuparella nell’abitazione dell’uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno notato ilche lanciava dalla finestra due borselli. Recuperati, al loro interno ...

