Covid, No vax muore nel Pavese: aveva cercato di curarsi in casa (Di sabato 25 settembre 2021) commenta Un autotrasportatore di 56 anni, di Codevilla nel Pavese e conosciuto per le sue posizioni No vax , è morto a causa del Covid . Agli inizi di settembre, dopo la scoperta di essere positivo, l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) commenta Un autotrasportatore di 56 anni, di Codevilla nele conosciuto per le sue posizioni No vax , è morto a causa del. Agli inizi di settembre, dopo la scoperta di essere positivo, l'...

