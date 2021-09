Cina accusa USA di interferenza negli affari di Hong Kong (Di sabato 25 settembre 2021) La Cina accusa gli USA di interferenza negli affari di Hong Kong. Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un documento nel quale afferma che gli Stati Uniti hanno interferito 100 volte. Il documento accusa anche l’ex presidente Donald Trump e l’attuale presidente Joe Biden e diversi politici americani. Cina accusa USA di interferenza: cosa Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021) Lagli USA didi. Il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un documento nel quale afferma che gli Stati Uniti hanno interferito 100 volte. Il documentoanche l’ex presidente Donald Trump e l’attuale presidente Joe Biden e diversi politici americani.USA di: cosa

