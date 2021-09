Amici | Giulia Stabile critica il “finto” Sangiovanni

Leggi su solodonna

(Di sabato 25 settembre 2021) Ieri sera a Tale e Quale Show Pierpaolo Pretelli si è esibito nei panni di, il cantante vicentino ex allievo di20. La sua fidanzata,, ha commentato questa performance esprimendo un giudizio non troppo positivo e i fan dei Prelemi non le hanno risparmiato qualche attacco!, il cantante vicentino finalista di20, è stato in qualche modo protagonista dell’ultima puntata di Tale Articolo completo: dal blog SoloDonna