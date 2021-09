WindTre, Corti “Rete vendita cresce per capillarità e competenza” (Di venerdì 24 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, relatore all'evento Ret@il Summit, ha sottolineato, tra l'altro, la centralità della Rete vendita di WindTre, uno degli asset più rilevanti dell'operatore di tlc ai vertici del mercato nazionale. “Con oltre 4.000 negozi, mono e multibrand, ha spiegato il manager, WindTre riesce a raggiungere l'intero territorio nazionale, a conferma della propria attenzione alle persone. Non a caso, ha ricordato, da cinque anni consecutivi l'autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza attribuisce alla nostra azienda il primo posto assoluto per l'eccellente servizio di assistenza ai clienti negli store. Risultati importanti, ha precisato Corti, ottenuti grazie a un significativo programma di formazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Gianluca, Chief Commercial Officer di, relatore all'evento Ret@il Summit, ha sottolineato, tra l'altro, la centralità delladi, uno degli asset più rilevanti dell'operatore di tlc ai vertici del mercato nazionale. “Con oltre 4.000 negozi, mono e multibrand, ha spiegato il manager,riesce a raggiungere l'intero territorio nazionale, a conferma della propria attenzione alle persone. Non a caso, ha ricordato, da cinque anni consecutivi l'autorevole Istituto Tedesco di Qualità e Finanza attribuisce alla nostra azienda il primo posto assoluto per l'eccellente servizio di assistenza ai clienti negli store. Risultati importanti, ha precisato, ottenuti grazie a un significativo programma di formazione ...

