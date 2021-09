Sanità: su screening neonati gap tra Regioni, parte indagine Cittadinanzattiva (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Sugli screening neonatali ci sono ancora troppe differenze tra Regioni ma è necessario "fare in modo che tutti abbiano la possibilità di usufruirne", afferma una nota di Cittadinanzattiva che, con il contributo non condizionato di Roche, lancia un'indagine a livello nazionale sull'accesso al servizio, obbligatorio per circa 40 malattie metaboliche ereditarie (screening neonatale esteso). Cittadinanzattiva ha realizzato e inviato a tutti i centri del Sistema regionale screening neonatale esteso un questionario che si propone tre obiettivi focalizzati attorno al tema dell'accesso: identificare le criticità che non hanno permesso l'attuazione della legge in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; individuare le buone prassi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Suglineonatali ci sono ancora troppe differenze trama è necessario "fare in modo che tutti abbiano la possibilità di usufruirne", afferma una nota diche, con il contributo non condizionato di Roche, lancia un'a livello nazionale sull'accesso al servizio, obbligatorio per circa 40 malattie metaboliche ereditarie (neonatale esteso).ha realizzato e inviato a tutti i centri del Sistema regionaleneonatale esteso un questionario che si propone tre obiettivi focalizzati attorno al tema dell'accesso: identificare le criticità che non hanno permesso l'attuazione della legge in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; individuare le buone prassi ...

