Roma | lutto per il giovane Zalewski | è mancato il padre Il cordoglio del club

(Di venerdì 24 settembre 2021) Graveper Nicola, centrocampista dellache oggi ha perso il papà. Dopo una lunga battaglia contro un tumore, ildel diciannovenne non ce l’ha fatta. La ASha voluto mandare un messaggio dial ragazzo anche suoi social. Questo quanto si legge: “Tutta lasi stringe intorno a Nicolae alla sua famiglia in questo momento di dolore”. Tutta l’#ASsi stringe intorno a Nicolae alla sua famiglia in questo momento di dolore — AS(@OfficialAS) September 24, 2021 Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

in casaper la morte del padre di Nicola Zalewski, il giovane centrocampista giallorosso di appena 19 anni. Il papà del polacco era malato di tumore e si è spento oggi. Aveva fatto in tempo ...e lasi stringono attorno a Nicola Zalewski , il centrocampista giallorosso che oggi ha perso il papà. Dopo una lunga battaglia con un tumore il padre del diciannovenne non ce l'ha fatta, e laha ...Il calciatore della Roma di 19 anni Nicola Zalewski perde il padre: il motivo del grave lutto e il cordoglio del club giallorosso.Lutto in casa Roma per la morte del padre di Nicola Zalewski, il giovane centrocampista giallorosso di appena 19 anni. Il papà del polacco era malato di tumore e si è spento oggi. Aveva fatto in tempo ...