Paolo Nespoli: “Ho avuto un tumore al cervello, non tornerò come prima” (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex astronauta Paolo Nespoli ha raccontato il suo dramma: “Voglio spronare i ragazzi a fare l’impossibile” Paolo Nespoli (screen video Instagram)È volato altissimo fin nello spazio, ora deve fare i conti con la realtà e sperare di poter ancora viaggiare sulla terra e parlare ai giovani. L’ex astronauta e militare Paolo Nespoli in un’intervista al Corriere della Sera parla del tumore al cervello che gli impedirà di fare tutto ciò che poteva prima, “non mi aspetto di tornare normale”, ha detto, ma spera almeno di poter tenere ancora conferenze, di viaggiare, parlare con i ragazzi “e spronarli a fare l’impossibile”. Sono cose che vuole per il suo futuro e qualcosa già si intravede perché di recente ha parlato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021) L’ex astronautaha raccontato il suo dramma: “Voglio spronare i ragazzi a fare l’impossibile”(screen video Instagram)È volato altissimo fin nello spazio, ora deve fare i conti con la realtà e sperare di poter ancora viaggiare sulla terra e parlare ai giovani. L’ex astronauta e militarein un’intervista al Corriere della Sera parla delalche gli impedirà di fare tutto ciò che poteva, “non mi aspetto di tornare normale”, ha detto, ma spera almeno di poter tenere ancora conferenze, di viaggiare, parlare con i ragazzi “e spronarli a fare l’impossibile”. Sono cose che vuole per il suo futuro e qualcosa già si intravede perché di recente ha parlato ...

