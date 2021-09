Ospina: «Restiamo coi piedi per terra, la strada è lunga. Su Osimhen e Anguissa…» (Di venerdì 24 settembre 2021) David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro la Sampdoria David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttonapoli.net. SAMPDORIA – «Il risultato della squadra conta più delle mie prestazioni. Volevamo i tre punti, ieri è stata una bella partita e ho fatto una bella parata su Adrien. Era importante avere la porta imbattuta. Per noi è un bel momento, ma Restiamo coi piedi per terra. La strada è ancora lunga, il campionato è appena cominciato». SPALLETTI – «Stiamo facendo le cose per bene, ha grande esperienza e ci trasmette molta fiducia. Con lui possiamo fare cose importanti». Osimhen – «E’ un ragazzo formidabile che si ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) David, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria contro la Sampdoria David, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttonapoli.net. SAMPDORIA – «Il risultato della squadra conta più delle mie prestazioni. Volevamo i tre punti, ieri è stata una bella partita e ho fatto una bella parata su Adrien. Era importante avere la porta imbattuta. Per noi è un bel momento, macoiper. Laè ancora, il campionato è appena cominciato». SPALLETTI – «Stiamo facendo le cose per bene, ha grande esperienza e ci trasmette molta fiducia. Con lui possiamo fare cose importanti».– «E’ un ragazzo formidabile che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospina Restiamo KISS KISS - Ospina: "Restiamo coi piedi per terra, Spalletti ci dà fiducia, Osimhen è formidabile, Anguissa è fortissimo, ora testa al Cagliari" Napoli Magazine Serie A, Sampdoria-Napoli 0-4. Decide la doppietta di Osimhen Continua la corsa solitaria del Napoli che resta a punteggio pieno in vetta alla Serie A dopo 5 giornate. Gli azzurri passano 4-0 al 'Ferraris' contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Osimhen e a ...

Un super Napoli travolge la Samp e resta da solo in testa alla classifica AGI - Un super Napoli batte anche la Sampdoria e continua la corsa in vetta alla classifica a punteggio pieno. A Marassi la squadra di Spalletti si impone per 4-0, grazie alla doppietta di un inconten ...

Continua la corsa solitaria del Napoli che resta a punteggio pieno in vetta alla Serie A dopo 5 giornate. Gli azzurri passano 4-0 al 'Ferraris' contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Osimhen e a ...AGI - Un super Napoli batte anche la Sampdoria e continua la corsa in vetta alla classifica a punteggio pieno. A Marassi la squadra di Spalletti si impone per 4-0, grazie alla doppietta di un inconten ...