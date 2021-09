LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: Baroncini caduto con Quinn. L’azzurro, ora, deve inseguire (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Intanto ha attaccato il francese Hugo Page. 16.12 Mancano 60 chilometri al traguardo. 16.11 Altra caduta in gruppo. Coinvolti Baroncini e Quinn. Lo statunitense è a terra, Filippo è ripartito ora. 16.09 Ora si affronterà il Taymansstraat, un altro muro decisamente tosto. 16.08 Da dietro rientrano alcuni corridori nel primo plotone dei big. 16.06 Mondiale finito per De Lie, mentre il gruppo si è spaccato in tre tronconi. Tutti i fuggitivi, tolto Currie, sono stati ripresi. 16.05 Attenzione, brutta caduta per il leader del Belgio Arnaud De Lie. Il giovane della Lotto Soudal sembra assai dolorante e per lui la gara dovrebbe essere finita. 16.04 Il gruppo si spezza in più tronconi sul Moskesstraat. 16.01 I fuggitivi sono sul Moskesstraat, la salita più dura del tracciato. E ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Intanto ha attaccato il francese Hugo Page. 16.12 Mancano 60 chilometri al traguardo. 16.11 Altra caduta in gruppo. Coinvolti. Lo statunitense è a terra, Filippo è ripartito ora. 16.09 Ora si affronterà il Taymansstraat, un altro muro decisamente tosto. 16.08 Da dietro rientrano alcuni corridori nel primo plotone dei big. 16.06 Mondiale finito per De Lie, mentre il gruppo si è spaccato in tre tronconi. Tutti i fuggitivi, tolto Currie, sono stati ripresi. 16.05 Attenzione, brutta caduta per il leader del Belgio Arnaud De Lie. Il giovane della Lotto Soudal sembra assai dolorante e per lui la gara dovrebbe essere finita. 16.04 Il gruppo si spezza in più tronconi sul Moskesstraat. 16.01 I fuggitivi sono sul Moskesstraat, la salita più dura del tracciato. E ...

