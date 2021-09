Ladri svaligiano la casa della Vignali | C' entra la scomparsa del nostro cane

Advertising

CaffeFou : Ladri svaligiano la casa di #ValentinaVignali: 'C'entra la scomparsa del nostro cane' - baritoday : Svaligiano abitazione nel Barese: la fuga dei ladri ripresi dalle telecamere - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Gragnano, bloccati mentre svaligiano un appartamenti: presi 2 #Ladri -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri svaligiano

ilGiornale.it

Prima la scomparsa del suo Golden Retriever. Poi il furto in casa nel cuore della notte mentre il compagno era fuori a cercare il cane. Notte da incubo per Valentina Vignali . La cestista ha ...Brutta disavventura per il giocatore del Chelsea Reece James. Martedì scorso, mentre l'esterno inglese si trovava in campo nel match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, quattrosono entrati in casa sua e hanno rubato una cassaforte contenente le medaglie dei trofei vinti da James con il Chelsea, oltre alla medaglia del secondo posto a Euro 2020. James ha denunciato il ...Sui social network la cestista ha denunciato la scomparsa del suo Golden Retriever e il furto subito nel cuore della notte: "Sono convinta che i due episodi siano collegati" ...Maxi bottino in una casa su viale XX Settembre: portano via oro, gioielli, le lenzuola del corredo, posate e vassoi d’argento ...