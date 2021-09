Highlights Ruud-Opelka 6-3 7-6 | Laver Cup 2021 VIDEO

(Di venerdì 24 settembre 2021) Glidella vittoria di Caspersu Reillynel primo match dellaCup. A Boston il norvegese si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6(4), portando così in dote al Team Europe il primo punto. Molto solida la prestazione di, apparso superiore al bombardiere americano che ha pagato dazio soprattutto nel primo set. LA CRONACA DEL MATCH GLISportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Ruud

Sportface.it

Laver Cup 2021, squadra Europa Stefanos Tsitsipas Matteo Berrettini CasperAlexander Zverev ... Laver Cup 2019: gliCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una ...... i contenuti multimediali (interviste,e altro ancora) e i boxscore aggiornati in tempo ... che dopo aver eliminato Casperal secondo turno ha battuto anche Diego Schwartzman: ...Gli highlights della vittoria di Casper Ruud su Reilly Opelka nel primo match della Laver Cup 2021. A Boston il norvegese si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6(4), portando così in dote ...