Gianmaria Antonolfi pronto a lasciare il GF VIP 6

(Di venerdì 24 settembre 2021) Proprio non ce la faAntinolfi a stare nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo quello che è successo con Soleil Sorge. Sapeva che avrebbe incontrato la sua ex, sapeva che non sarebbe stato facile ma non si aspettava determinate accuse. Non solo, ogni volta che inizia la discussione con la Sorge vengono fuori dinamiche nuove e lui si rifiuta di andare avanti, dicendosi incapace di tenere testa alla italo americana, essendo lei invece abituata a fare spettacolo. Proprio per questo motivo, come ha rivelato anche ai suoi compagni di viaggio, a quanto parela casa del Grande Fratello VIP 6. Non è il primo a minacciare diil reality. Anche Tommaso Eletti, poche ore dopo l’inizio del gioco aveva detto di voler uscire, anche se i motivi del romano erano ...