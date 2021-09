Fedez, la foto col look Versace e le scarpe col tacco, Chiara Ferragni svela il segreto: 'Mi si staccano le dita dei piedi' (Di venerdì 24 settembre 2021) Fedez orgoglioso dal suo account instagram pubblica la foto con Chiara Ferragni col look firmato Versace e le scarpe rosa col tacco , taggando la leggendaria stilista Donatella. La moglie gli fa uno ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021)orgoglioso dal suo account instagram pubblica laconcolfirmatoe lerosa col, taggando la leggendaria stilista Donatella. La moglie gli fa uno ...

Advertising

dellorco85 : È capitata polemica su foto piazze piene per #Conte; capisco lavoratori del settore arrabbiati. Il paradosso è che… - petergomezblog : #Fedez all’attacco degli assembramenti ai comizi dei politici e posta le foto della campagna di #Conte: “Per la vos… - moonlightxvale : buonanotte con le foto e i video di dua e gigi alla sfilata di versace, con donatella che posta foto con chiara, fe… - aIItoohes : oh comunque con la luna piena in pesci non si può mai abbassare lo sguardo è un attimo che TAC! non ci stai credend… - mcuxseb : @Fedez ma la foto con Gigi? Dai che noi crediamo in te!! -