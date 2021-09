Due compagnie big tech portano il Texas in tribunale per la sua legge sulla moderazione social (Di venerdì 24 settembre 2021) Si chiamano Computer and Communications Industry Association (CCIA) e NetChoice e sono due gruppi commerciali di tecnologia che rappresentano alcune tra le più grandi piattaforme al mondo – tra cui Twitter, Facebook e Youtube -. Insieme hanno deciso di portare il Texas in tribunale per la sua legge sulla moderazione social. Alla base del provvedimento contro la legge social Texas c’è il fatto che andrebbe a ostacolare la capacità delle aziende di moderare i contenuti – che caratterizzano la comunicazione dell’estrema destra – come disinformazione sulla pandemia e propaganda nazista. LEGGI ANCHE >>> La legge del Texas che vieta alle piattaforme di moderare i contenuti basandosi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 settembre 2021) Si chiamano Computer and Communications Industry Association (CCIA) e NetChoice e sono due gruppi commerciali di tecnologia che rappresentano alcune tra le più grandi piattaforme al mondo – tra cui Twitter, Facebook e Youtube -. Insieme hanno deciso di portare ilinper la sua. Alla base del provvedimento contro lac’è il fatto che andrebbe a ostacolare la capacità delle aziende di moderare i contenuti – che caratterizzano la comunicazione dell’estrema destra – come disinformazionepandemia e propaganda nazista. LEGGI ANCHE >>> Ladelche vieta alle piattaforme di moderare i contenuti basandosi ...

