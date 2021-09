DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: semaforo verde, si riparte! Dominio Mercedes in vetta (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Bottas completa il decimo giro su gomma media tornando ai box, Gasly 1:40.2, Hamilton 1:40.024, Leclerc 1:40.623, Verstappen 1:40.060 14.54 Dopo essersi lamentato della sua (scarsa) velocità di punta, Verstappen chiude un giro in 1:40.175, mentre Hamilton stampa un pazzesco 1:39.862 dopo 10 giri! 14.53 Bottas alza il ritmo in 1:41.326, Leclerc si conferma in 1:40.385! 14.52 Hamilton segna 1:46.555 ma ha sbagliato in curva 8, Verstappen altissimo in 1:48.053 14.51 Leclerc chiude il secondo giro in 1:40.407 tiene bene, Bottas ancora 1:39.863! Wow! 14.50 Verstappen alza il ritmo in 1:41.830, Perez ottimo 1:40.4 14.49 Leclerc inizia con gomma media nuova in 1:40.039! Bottas vola in 1:39.811!! 14.48 Verstappen inizia con gomma media usata in 1:40.615! 14.47 Si rilanciano tutti, vediamo quanti giri si potranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56 Bottas completa il decimo giro su gomma media tornando ai box, Gasly 1:40.2, Hamilton 1:40.024, Leclerc 1:40.623, Verstappen 1:40.060 14.54 Dopo essersi lamentato della sua (scarsa) velocità di punta, Verstappen chiude un giro in 1:40.175, mentre Hamilton stampa un pazzesco 1:39.862 dopo 10 giri! 14.53 Bottas alza il ritmo in 1:41.326, Leclerc si conferma in 1:40.385! 14.52 Hamilton segna 1:46.555 ma ha sbagliato in curva 8, Verstappen altissimo in 1:48.053 14.51 Leclerc chiude il secondo giro in 1:40.407 tiene bene, Bottas ancora 1:39.863! Wow! 14.50 Verstappen alza il ritmo in 1:41.830, Perez ottimo 1:40.4 14.49 Leclerc inizia con gomma media nuova in 1:40.039! Bottas vola in 1:39.811!! 14.48 Verstappen inizia con gomma media usata in 1:40.615! 14.47 Si rilanciano tutti, vediamo quanti giri si potranno ...

