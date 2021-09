Covid | Rezza | situazione buona Monitoraggio assiduo su scuole

(Di venerdì 24 settembre 2021) "Grazie al successo della campagna di vaccinazione tuttora in corso e alle misure precauzionali che vengono prese dai cittadini, è in diminuzione anche questa settimana l'incidenza di casi di- ...

... è in diminuzione anche questa settimana l'incidenza di casi di- 19 che si fissa intorno ai ... Lo riferisce il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni, nel ...... il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malatiè in lieve diminuzione e si colloca ...consueta conferenza stampa al ministero della Salute il direttore della Prevenzione Gianni, il ...Ancora un nuovo, lieve miglioramento. Anche questa settimana la curva dell’epidemia da Covid-19 in Italia mostra infatti parametri in calo, dall’indice di ...Milano, 24 set. (askanews) - 'Grazie al successo della campagna di vaccinazione tuttora in corso e alle misure precauzionali che vengono prese ...