Cotto e Mangiato | ricetta del 24 settembre 2021 | briciolata di nocciole

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 24 settembre 2021) La prima settimana con Tessa è giunta al termine. Oggi nella sua cucina, perci ha preparato ladiIngredienti Per laavremo bisogno di: 220 grammi biscotti secchi 120 grammi burro 80 grammi di150 grammi di Cioccolato di250 grammi di mascarpone 250 grammi di panna fresca Procedimento Sbriciolare i biscotti e amalgamare con il burro fuso. Parte del composto adagiato in una taglia con cerniera e mettere a riposare mezz’ora i frigo. Intanto prepara la crema: mescola letritate con la crema spalmabile e il mascarpone. Poi aggiungi la panna semi montata, e mescolare alla crema. Adagia sullo strato di biscotti e copri la superficie con j biscotti residui. Tieni in frigo a riposo per ...