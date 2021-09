Con il Crispr modificheremo gli uomini | ma anche piante e coltivazioni

(Di venerdì 24 settembre 2021) Cosa accadrebbe se l’umanità potesse alterare la sostanza stessa del codice genetico? Una domanda che a lungo è rimasta confinata al campo della fantascienza. Adesso però, le cose stanno per cambiare, come rivela un recente libro di Kevin Davies intitolato “Riscrivere l’umanità. La rivoluzionee la nuova era dell’editing genetico” (Raffaello Cortina Editore). Davies è direttore esecutivo delJournal e direttore-fondatore di Nature Genetics. Ilè una nuova tecnica di editing genetico che permette di correggere il Dna di qualsiasi organismo, la cui scoperta è valsa a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna il Nobel per la chimica 2020. I suoi effetti sono oggetto di studi nel campo delle malattie ereditarie, ma lo pongono costantemente al centro di questioni etiche e dibattiti su possibili applicazioni ...

AsuraSerg : Correggere il genoma con Crispr: sfide etiche by Andrea Vicini - cheaterbag : RT wireditalia 'Il progetto, finanziato con 15 milioni di dollari, ha l'obiettivo di creare un ibrido molto simile… - wireditalia : Il progetto, finanziato con 15 milioni di dollari, ha l'obiettivo di creare un ibrido molto simile a una specie est… - malexorg : @MetaxyRainbow @e_trombino 'con CRISPR-Cas9 ci lavoro da anni'. Cosa fai di preciso? Mi interessa. - MetaxyRainbow : @e_trombino Guarda pirlone che con CRISPR-Cas9 ci lavoro da anni. Ma tu continua pure a guardare cartoni per boomer. -

Ultime Notizie dalla rete : Con Crispr

Linkiesta.it

La gestazione di un elefante dura la bellezza di 22 mesi, e il compito sarebbe stato più facile scegliendo di partirealtri animali estinti più piccoli del mammut, ma l'effetto spettacolare ...Read More ": Batteri fatti in casail kit comprato online a poche decine di euro" " L'articolo: Batteri fatti in casail kit comprato online a poche decine di euro proviene da ...Secondo lo scienziato Kevin Davies, autore di un libro sul tema edito da Cortina, la nuova tecnica di editing genetico ha applicazioni pressoché infinite e sarà decisiva per costruire il mondo di doma ...La Food and Drug Administration (FDA) approva l’utilizzo della tecnologia di gene-editing messa a punto presso la Temple University, dal prof. Kamel Khalili in collaborazione con il gruppo del prof. P ...