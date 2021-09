Comunità terapeutiche,più integrazione tra servizi su dipendenze (Di venerdì 24 settembre 2021) Maggiore integrazione tra i servizi pubblici e privati, linee guida di intervento univoche, meno difficoltà legate ai budget a disposizione: partono da queste idee, in vista della revisione del testo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Maggioretra ipubblici e privati, linee guida di intervento univoche, meno difficoltà legate ai budget a disposizione: partono da queste idee, in vista della revisione del testo ...

Advertising

PrvaZylm : @MZorzy @GCoddio @blek57 @GandolfoDomini1 Ecco la definizione di Agente biologico di gruppo 3 (alto rischio individ… - RaiperilSociale : Gli #statigeneralidipendenze: due giorni di convegno sul tema “Integrazione & Collaborazione: Il processo di presa… - iostomale : @mr_pac @1Mavros18 @DomaniGiornale @piccite Beh che deve dire il presidente delle comunità terapeutiche ;) comunque… - takethedate : Nuovo #evento: Integrazione e Collaborazione: Il processo di presa in carico globale SerD e Comunità Terapeutiche… - RaiperilSociale : Dal 24 al #25settembre al via il congresso “Integrazione & Collaborazione: Il processo di presa in carico globale S… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunità terapeutiche Comunità terapeutiche,più integrazione tra servizi su dipendenze ... partono da queste idee, in vista della revisione del testo unico sulla droga e della Conferenza nazionale programmata a fine novembre a Genova, le proposte che comunità terapeutiche ed esperti hanno ...

Torna la 'Festa dell'Acqua Sorgiva' ... la cucina che in queste occasioni si trasforma, in servizio a impatto sociale e aperto al pubblico, gestito dalle ragazze e dai ragazzi ospiti delle comunità terapeutiche. Per i ragazzi un ottimo ...

Comunità terapeutiche,più integrazione tra servizi su dipendenze - Cronaca Agenzia ANSA ... partono da queste idee, in vista della revisione del testo unico sulla droga e della Conferenza nazionale programmata a fine novembre a Genova, le proposte cheed esperti hanno ...... la cucina che in queste occasioni si trasforma, in servizio a impatto sociale e aperto al pubblico, gestito dalle ragazze e dai ragazzi ospiti delle. Per i ragazzi un ottimo ...