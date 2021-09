Agricoltura | 200 milioni erogati in Toscana

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ammontano a quasi 200i contributi che la Regioneha erogato per l’. A fare il bilancio la vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, dopo che con la chiusura del mese di giugno sono stati completati i pagamenti “Domanda Unica e Piano di Sviluppo Regionale a superficie e capo animale campagna 2020”. Ecco come sono stati ripartiti i 200da Artea (Agenzia regionaleper le erogazione in): Domanda Unica (FEAGA – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia 2020) 155,3di euro; PSR Misure a superficie e capo animale (FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 2020) 29,44di euro. Lo stesso termine ha visto ...