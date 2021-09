Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021)DEL 23 SETTEMBREORE 15.20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’A24 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI IN USCITA DAL CENTRO; UN ALTRO INCIDENTE, QUESTA VOLTA SULLA VIA AURELIA, BLOCCA IL TRAFFICO TRA MALAGROTTA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRATA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO DI NUOVO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA...