Uomini e Donne, incidente d’auto per Gemma Galgani. Tina Cipollari non si trattiene e commenta così (Di giovedì 23 settembre 2021) “Gemma ha avuto un incidente… è stata tamponata in macchina“, così Maria De Filippi durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri martedì 21 settembre. “Davvero?”, ha chiesto Gianni Sperti. “Sì, non le è successo nulla insomma… però l’hanno tamponata”, ha replicato la conduttrice. Subito Tina Cipollari: “Vabbè ma tanto gli airbag ce li ha belli resistenti, sono nuovi. Non c’è pericolo”, ha commentato l’opinionista in riferimento al fatto che Gemma si è rifatta da poco il seno. “Riesci ad essere perfida anche in questa situazione.…”, ha infine commentato la dama del Trono Over. La puntata è poi proseguita con le vicissitudini amorose legate non solo a Gemma ma anche al Trono Classico, dunque ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “ha avuto un… è stata tamponata in macchina“,Maria De Filippi durante la puntata diandata in onda ieri martedì 21 settembre. “Davvero?”, ha chiesto Gianni Sperti. “Sì, non le è successo nulla insomma… però l’hanno tamponata”, ha replicato la conduttrice. Subito: “Vabbè ma tanto gli airbag ce li ha belli resistenti, sono nuovi. Non c’è pericolo”, hato l’opinionista in riferimento al fatto chesi è rifatta da poco il seno. “Riesci ad essere perfida anche in questa situazione.…”, ha infineto la dama del Trono Over. La puntata è poi proseguita con le vicissitudini amorose legate non solo ama anche al Trono Classico, dunque ...

Advertising

lauraboldrini : No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è u… - fattoquotidiano : Ha destato molto scalpore la scelta di Maria De Filippi di portarla in trasmissione, ma la cosa più imbarazzante (a… - CarloVerdelli : 83 donne uccise da 83 uomini da inizio anno. L’ultima è Alessandra, 21 anni, una figlia di 2, un viso ancora bambin… - Gioppio : RT @aboubakar_soum: Questa violenza e le deportazioni di bimbi, donne e uomini di Haiti, martoriato da terremoti, dimostrano che la politic… - Daniele36849272 : RT @GuidoMattioni: Certo, il ghigno gelido e mortifero del Varano fa paura. Ma a inquietarmi di più sono i milioni di miei connazionali, uo… -