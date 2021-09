Ryder Cup 2021, dove seguirla in tv. Orari giornalieri, programma, streaming (Di giovedì 23 settembre 2021) La 43esima edizione della Ryder Cup è finalmente arrivata. Con dodici mesi di ritardo per via dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, i migliori golfisti del Vecchio continente e quelli degli Stati Uniti sono pronti a dare tutto nel tentativo di portare a casa l’ambitissimo trofeo e la gloria annessa. Si giocherà da domani, 24 settembre, a domenica sui campi di Whistling Straits, a Kohler, in Wisconsin. Team Europa tenterà di proteggere il titolo conquistato nel 2018 a Parigi, trascinato da un grande Francesco Molinari che tuttavia in questa edizione non ci sarà. Gli statunitensi partono nettamente favoriti a causa del folto gruppo di giovani arrembanti che fanno parte della squadra, nettamente posizionati meglio in classifica rispetto alle loro controparti europee. Tuttavia, la storia ha insegnato come non bisogni mai fidarsi di della “carta”. Per gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021) La 43esima edizione dellaCup è finalmente arrivata. Con dodici mesi di ritardo per via dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, i migliori golfisti del Vecchio continente e quelli degli Stati Uniti sono pronti a dare tutto nel tentativo di portare a casa l’ambitissimo trofeo e la gloria annessa. Si giocherà da domani, 24 settembre, a domenica sui campi di Whistling Straits, a Kohler, in Wisconsin. Team Europa tenterà di proteggere il titolo conquistato nel 2018 a Parigi, trascinato da un grande Francesco Molinari che tuttavia in questa edizione non ci sarà. Gli statunitensi partono nettamente favoriti a causa del folto gruppo di giovani arrembanti che fanno parte della squadra, nettamente posizionati meglio in classifica rispetto alle loro controparti europee. Tuttavia, la storia ha insegnato come non bisogni mai fidarsi di della “carta”. Per gli ...

