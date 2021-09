Roma, ritrovato muratore scomparso da oltre due mesi: il cinquentenne è in buone condizioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri l’appello alla trasmissione su Rai 3 Chi l’ha visto?, oggi la notizia positiva. Il muratore cinquantenne della provincia di Roma scomparso lo scorso 16 luglio è stato trovato. Dell’uomo si erano perse le tracce lo scorso 16 luglio 2021. Ora è in buone condizioni di salute. Di lui non si avevano più notizie da più di due mesi. Tant’è che i familiari avevano lanciato un appello nell’ultima puntata condotta da Federica Sciarelli. Gli stretti parenti dell’uomo ringraziano tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell’uomo. ritrovato, sta bene, il muratore cinquantenne della provincia di Roma che non dava più notizie dal 16 luglio. I familiari ieri avevano lanciato un appello per lui nell'ultima puntata di "Chi l'ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Ieri l’appello alla trasmissione su Rai 3 Chi l’ha visto?, oggi la notizia positiva. Ilcinquantenne della provincia dilo scorso 16 luglio è stato trovato. Dell’uomo si erano perse le tracce lo scorso 16 luglio 2021. Ora è indi salute. Di lui non si avevano più notizie da più di due. Tant’è che i familiari avevano lanciato un appello nell’ultima puntata condotta da Federica Sciarelli. Gli stretti parenti dell’uomo ringraziano tutte le persone che hanno contribuito al ritrovamento dell’uomo., sta bene, ilcinquantenne della provincia diche non dava più notizie dal 16 luglio. I familiari ieri avevano lanciato un appello per lui nell'ultima puntata di "Chi l'ha ...

