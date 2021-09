Politiche attive | Orlando | riforma è punto di equilibrio

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – “La prima stesura”, delladelleper il lavoro “dava standard più stringenti, ma le Regioni non hanno voluto rinunciare alle loro prerogative. Questo assetto è frutto di un compromesso perfettibile, ma renderlo perfetto significava rischiare di arrivare tardi. Ricordo che ladeve essere legge entro l’anno. Se non c’è l’assenso delle Regioni, non lo fai. E la conferenza Stato-Regioni è come l’ONU, c’è bisogno di un consenso largo. In poco tempo siamo riusciti a trovare undi”. Lo sottolinea in un’ intervista rilasciata a Il Corriere della Sera il ministro del Lavoro, Andrea, rispondendo alle critiche di chi ritiene errato finanziare i centri pubblici per l’impiego che finora non hanno funzionato. ...

La Regione Emilia Romagna ha recentemente annunciato, tramite una videoconferenza, l'adozione di un Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro