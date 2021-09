Pokémon, il cosplay di Misty da win_winry ci riporta al mare – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) Il nuovo cosplay proposto oggi è quello di Misty da parte di win winry, che riproduce alla perfezione il personaggio di Pokémon in contesto balneare.. Torniamo dalle parti di Pokémon con questo nuovo cosplay di Misty, soggetto che rimane sempre costantemente sulla cresta dell’onda, come dimostra anche questa nuova interpretazione di win winry , calata perfettamente nel ruolo della celebre compagna di viaggio di Ash e Pikcachu. Come succede spesso, specialmente in zona estiva, il fatto che si tratti di un’allenatrice specializzata in Pokémon di tipo acqua la pone all’interno di contesti marini o semplicemente balneari, ovviamente sfruttando il richiamo aggiuntivo che tale … Notizie giochiRead More L'articolo Pokémon, il cosplay di ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) Il nuovoproposto oggi è quello dida parte di win winry, che riproduce alla perfezione il personaggio diin contesto balneare.. Torniamo dalle parti dicon questo nuovodi, soggetto che rimane sempre costantemente sulla cresta dell’onda, come dimostra anche questa nuova interpretazione di win winry , calata perfettamente nel ruolo della celebre compagna di viaggio di Ash e Pikcachu. Come succede spesso, specialmente in zona estiva, il fatto che si tratti di un’allenatrice specializzata indi tipo acqua la pone all’interno di contesti marini o semplicemente balneari, ovviamente sfruttando il richiamo aggiuntivo che tale … Notizie giochiRead More L'articolo, ildi ...

Advertising

Multiplayerit : Pokémon, il cosplay di Misty da win_winry ci riporta al mare - AshRetweets : RT @popi_facose: Ehi avete visto anche voi un #Blastoise girare in città questa mattina? Meglio che prepariate le vostre pokèball ?? _ #popi… - mrpg_news : RT @popi_facose: Ehi avete visto anche voi un #Blastoise girare in città questa mattina? Meglio che prepariate le vostre pokèball ?? _ #popi… - popi_facose : Ehi avete visto anche voi un #Blastoise girare in città questa mattina? Meglio che prepariate le vostre pokèball ??… - infoitscienza : Pokémon, il cosplay di Misty da Supersailorvirgo ci fa tornare in spiaggia – NotiziaVideogiochi per PC e console |… -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon cosplay Trapani Comix,: Svelati sui social i primi ospiti: Miss Hatred, Emanuele Virzì, Milena Vigo, EPICOS e Giorgio Vanni Leader nell'organizzazione dei cosplay contest, EPICOS stupirà il pubblico del Trapani Comix con idee innovative. Giorgio Vanni invaderà il palco del Trapani Comix con i suoi coinvolgenti show. Ha ...

Al via le prevendite per il Trapani Comix 2021 Leader nell'organizzazione dei cosplay contest, EPICOS stupirà il pubblico del Trapani Comix con idee innovative. Giorgio Vanni invaderà il palco del Trapani Comix con i suoi coinvolgenti show. Ha ...

Leader nell'organizzazione deicontest, EPICOS stupirà il pubblico del Trapani Comix con idee innovative. Giorgio Vanni invaderà il palco del Trapani Comix con i suoi coinvolgenti show. Ha ...Leader nell'organizzazione deicontest, EPICOS stupirà il pubblico del Trapani Comix con idee innovative. Giorgio Vanni invaderà il palco del Trapani Comix con i suoi coinvolgenti show. Ha ...