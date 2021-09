Lui è peggio di me: su Rai3 giovedì 23 settembre tornano Giorgio Panariello e Marco Giallini (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo una lunga assenza il programma Lui è peggio di me torna in televisione su Rai3 con i suoi due mattatori, tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show che regalerà al pubblico nuovi monologhi, appassionanti interviste ed ancora tante canzoni e siparietti tutti da ridere. Giorgio Panariello e Marco Giallini tornano a condividere il palco con la seconda stagione della trasmissione al via giovedì 23 settembre 2021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione del programma. Lui è peggio di me: quando va in onda Dopo la prima stagione conclusasi a marzo 2021 sta per tornare in televisione la trasmissione che ha come marchio di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo una lunga assenza il programma Lui èdi me torna in televisione sucon i suoi due mattatori, tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show che regalerà al pubblico nuovi monologhi, appassionanti interviste ed ancora tante canzoni e siparietti tutti da ridere.a condividere il palco con la seconda stagione della trasmissione al via232021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione del programma. Lui èdi me: quando va in onda Dopo la prima stagione conclusasi a marzo 2021 sta per tornare in televisione la trasmissione che ha come marchio di ...

