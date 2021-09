In Cdm ok a decreto per contenere aumenti in bolletta: stanziati 3 miliardi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contro il caro bollette. Il testo - secondo quanto riferiscono i ministri - prevede uno stanziamento di circa tre miliardi Leggi su rainews (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato illegge contro il caro bollette. Il testo - secondo quanto riferiscono i ministri - prevede uno stanziamento di circa tre

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - SkyTG24 : #GreenPass, il #Cdm ha approvato all'unanimità il nuovo testo di legge che estende, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2… - TgLa7 : ????#Greenpass: via libera unanime al nuovo decreto in Cdm ???? - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Arrivano 450 milioni per rafforzare il bonus sociale sulle bollette destinato alle famiglie in difficoltà economica e con… - Agenzia_Ansa : Arrivano 450 milioni per rafforzare il bonus sociale sulle bollette destinato alle famiglie in difficoltà economica… -