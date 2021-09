GF Vip 6, gli aerei non arrivano e Soleil si preoccupa: “Fate schifo” (Di giovedì 23 settembre 2021) I concorrenti del GF Vip 6 vivono completamente isolati dal mondo esterno. Nonostante abbiano a disposizione numerosi lussi, non possono comunicare con chi è fuori dalla Casa né ricevere notizie. Di conseguenza, non hanno elementi per scoprire come il pubblico sta recependo la loro avventura. Nelle ultime ore, sono apparsi piuttosto preoccupati dalla mancanza di aerei dedicati a loro. In particolare, Soleil Sorge ha fatto accenno a un’ipotesi disastrosa e decisamente poco confortante. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco tutti i modi per votare da casa Nessun aereo per i concorrenti del GF Vip 6 Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia non hanno potuto fare a meno di notare la totale assenza di messaggi provenienti dall’esterno. Gli altri anni, non era insolito vedere ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) I concorrenti del GF Vip 6 vivono completamente isolati dal mondo esterno. Nonostante abbiano a disposizione numerosi lussi, non possono comunicare con chi è fuori dalla Casa né ricevere notizie. Di conseguenza, non hanno elementi per scoprire come il pubblico sta recependo la loro avventura. Nelle ultime ore, sono apparsi piuttostoti dalla mancanza didedicati a loro. In particolare,Sorge ha fatto accenno a un’ipotesi disastrosa e decisamente poco confortante. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco tutti i modi per votare da casa Nessun aereo per i concorrenti del GF Vip 6 Gli inquilini della Casa più spiata d’Italia non hanno potuto fare a meno di notare la totale assenza di messaggi provenienti dall’esterno. Gli altri anni, non era insolito vedere ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6 si lasciano andare in piscina e il pubblico ha già gli occhi a cuoricino: “Una coppia splendida” -… - StefaniaAbbina2 : @YseFrancy Io ad es. nn ho detto che nn lo guarderò, ma sicuramente nn lo vedo piu come un programma vero è giusto… - dgCarmel81 : #prelemi partendo dal presupposto che di quelli del gf vip non me ne po fregá di meno,siccome stasera c'è poco da… - dxnshxrmxn : @LOSTVC4USE si l'ho vistoo e un'altra ha incontrato gigi hadid poi ci sono io che gli unici 'vip' che ho incontrato sono i mecontrote - agapehtr : è troppo vip per gli altri -