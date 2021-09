Fino all’ultimo battito anticipazioni, prima puntata 23 settembre 2021: l’inganno di Diego (Di giovedì 23 settembre 2021) Al via la nuova fiction Rai Fino all’ultimo battito in onda stasera giovedì 23 settembre 2021 in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30 circa subito dopo I Soliti Ignoti. Andranno in onda ben due episodi che vedranno il protagonista interpretato da Marco Bocci, Diego Mancini, fare una scoperta sconvolgente che riguarda il figlio Paolo. Nel primo episodio il ragazzino infatti si sentirà poco bene e gli sarà diagnosticato un grave problema cardiaco. Il medico farà qualcosa che non avrebbe mai dovuto fare. Il secondo episodio invece vede Diego pubblicato da un giudice ad occuparsi delle condizioni di salute di un boss mafioso. I primi due episodi sono già stati mandati in onda in anteprima su Rai play dove sono tutt’ora ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 settembre 2021) Al via la nuova fiction Raiin onda stasera giovedì 23inserata su Rai 1 alle ore 21:30 circa subito dopo I Soliti Ignoti. Andranno in onda ben due episodi che vedranno il protagonista interpretato da Marco Bocci,Mancini, fare una scoperta sconvolgente che riguarda il figlio Paolo. Nel primo episodio il ragazzino infatti si sentirà poco bene e gli sarà diagnosticato un grave problema cardiaco. Il medico farà qualcosa che non avrebbe mai dovuto fare. Il secondo episodio invece vedepubblicato da un giudice ad occuparsi delle condizioni di salute di un boss mafioso. I primi due episodi sono già stati mandati in onda in antesu Rai play dove sono tutt’ora ...

