F1, GP Russia 2021, Verstappen: “Sono rilassato e concentrato, voglio stare davanti” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Chi mi conosce, sa che Sono completamente rilassato in queste situazioni ed è impossibile darmi fastidio. Sono tranquillo e avere una grande macchina che ti permette di poter lottare ogni volta per la vittoria è una grande sensazione. Non importa se sei in testa al campionato o meno. Io voglio soltanto concentrarmi su me stesso, sperando di stare davanti e restarci“. A dirlo è Max Verstappen, pilota della Red Bull, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Russia di Formula 1. L’olandese ha fatto velato riferimento all’incidente con Lewis Hamilton e lui stesso penalizzati da esso a Monza, tappa importante per il Mondiale di F1; parole arrivate dopo le dichiarazioni del rivale britannico riguardo il dovere dei due a ‘correre ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “Chi mi conosce, sa checompletamentein queste situazioni ed è impossibile darmi fastidio.tranquillo e avere una grande macchina che ti permette di poter lottare ogni volta per la vittoria è una grande sensazione. Non importa se sei in testa al campionato o meno. Iosoltanto concentrarmi su me stesso, sperando die restarci“. A dirlo è Max, pilota della Red Bull, durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi Formula 1. L’olandese ha fatto velato riferimento all’incidente con Lewis Hamilton e lui stesso penalizzati da esso a Monza, tappa importante per il Mondiale di F1; parole arrivate dopo le dichiarazioni del rivale britannico riguardo il dovere dei due a ‘correre ...

