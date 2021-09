Evergrande, Cina avverte i governi locali di prepararsi al default (Di giovedì 23 settembre 2021) Pechino si prepara a sacrificare l'iperindebitato operatore immobliliare Evergrande sull'altare dell'efficienza del mercato, preparando però una serie di interventi collaterali per cercare di contenere gli effetti sistemici del default sulla finanza locale, sull'economia reale e sulla popolazione (in attesa di abitazioni commissionate al colosso fondato da Xu Jiayin e non ancora costruite) che aveva già sborsato gli anticipi in prevendita. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 settembre 2021) Pechino si prepara a sacrificare l'iperindebitato operatore immobliliaresull'altare dell'efficienza del mercato, preparando però una serie di interventi collaterali per cercare di contenere gli effetti sistemici delsulla finanza locale, sull'economia reale e sulla popolazione (in attesa di abitazioni commissionate al colosso fondato da Xu Jiayin e non ancora costruite) che aveva già sborsato gli anticipi in prevendita. Segui su affaritaliani.it

Advertising

HuffPostItalia : In Cina case su case ma nessuno le compra. Evergrande verso il default - SchiaviAlex : Dopo la #fictionCOVID?? è in arrivo , sempre dalla Cina , la #fictionDEFAULT?? …. no no ma tranquilli #andràTUTTObene… - wallstreetita : La #Cina si prepara al collasso di #Evergrande. Pechino ha avvertito funzionari locali “preparatevi a una possibile… - GabriellaGaro14 : RT @michele_geraci: Rendimenti obbligazioni high-yield #Asia. Effetto #Evergrande ? Tensioni #geopolitiche? Economia #Cina che rallenta?… - GoodMorningIT : -