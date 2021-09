Eitan Biran rimarrà in Israele almeno fino all’8 ottobre, in seguito a un accordo tra la famiglia paterna e quella materna (Di giovedì 23 settembre 2021) Eitan Biran, il bambino di sei anni unico sopravvissuto dell’incidente della funivia del Mottarone, rimarrà in Israele almeno fino al prossimo 8 ottobre. Lo hanno deciso la famiglia paterna e quella materna del bambino, durante la prima udienza per il Leggi su ilpost (Di giovedì 23 settembre 2021), il bambino di sei anni unico sopravvissuto dell’incidente della funivia del Mottarone,inal prossimo 8. Lo hanno deciso ladel bambino, durante la prima udienza per il

Advertising

CorriereUmbria : 'Starà con la famiglia materna 3 giorni e 3 giorni con la zia. L’udienza va all’8 ottobre per la fase istruttoria'… - ilpost : Eitan Biran rimarrà in Israele almeno fino all’8 ottobre, in seguito a un accordo tra la famiglia paterna e quella… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Eitan, prima udienza al via a Tel Aviv. 'Voglio riportarlo a casa'. Queste le parole di Aja Biran, la zia del piccolo so… - rtl1025 : ?? C'è un'intesa tra la famiglia #Biran e la famiglia #Peleg per 'gestire' la routine di #Eitan da oggi all'8 ottobr… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eitan, prima udienza al via a Tel Aviv: (ANSA) - TEL AVIV, 23 SET - 'Voglio vedere Eitan a casa'.… -