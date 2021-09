Davvero in Europa avremo un caricabatterie unico? (Di giovedì 23 settembre 2021) caricabatterie (Halacious/Unsplash)I produttori di smartphone e altri dispositivi elettronici potrebbero presto presto uniformare i loro caricabatterie a un unico modello comune, per poterli vendere nei paesi dell’Unione europea. La Commissione ha infatti presentato la nuova Radio equipment directive, che mira a uniformare tutti i caricabatterie alla porta usb-c, quella in uso dal 2018 sulla gran parte di dispositivi Android. La proposta non è stata gradita da Apple, i cui prodotti utilizzano il suo connettore di proprietà lightning e sono progettati per funzionare solo con dispositivi che seguono gli standard di Cupertino. “Con la diffusione di sempre nuovi dispositivi elettronici, vengono venduti sempre più caricabatterie che non sono intercambiabili o non sono necessari – ha dichiarato il ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 settembre 2021)(Halacious/Unsplash)I produttori di smartphone e altri dispositivi elettronici potrebbero presto presto uniformare i loroa unmodello comune, per poterli vendere nei paesi dell’Unione europea. La Commissione ha infatti presentato la nuova Radio equipment directive, che mira a uniformare tutti ialla porta usb-c, quella in uso dal 2018 sulla gran parte di dispositivi Android. La proposta non è stata gradita da Apple, i cui prodotti utilizzano il suo connettore di proprietà lightning e sono progettati per funzionare solo con dispositivi che seguono gli standard di Cupertino. “Con la diffusione di sempre nuovi dispositivi elettronici, vengono venduti sempre piùche non sono intercambiabili o non sono necessari – ha dichiarato il ...

Davvero in Europa avremo un caricabatterie unico?
La Commissione europea lo ha proposto, ora serve l'ok di Parlamento e Consiglio per uniformare tutti i caricabatterie alla porta usb-c. Apple è contraria ...

