Covid oggi VdA, 6 contagi e nessun decesso: bollettino 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 6 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 settembre in Valle D’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Non si registrano decessi. Da inizio emergenza i soggetti contagiati dal virus nella regione sono complessivamente 12.097. I positivi attuali sono 61 di cui 59 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti sono quattro in più rispetto a ieri per complessivi 11.562. I tamponi fino ad oggi effettuati sono 182.634, i casi complessivamente testati 11.562. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 6 i nuovida Coronavirus23in Valle D’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Non si registrano decessi. Da inizio emergenza i soggettiati dal virus nella regione sono complessivamente 12.097. I positivi attuali sono 61 di cui 59 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti sono quattro in più rispetto a ieri per complessivi 11.562. I tamponi fino adeffettuati sono 182.634, i casi complessivamente testati 11.562. I decessi di persone risultate positive alda inizio emergenza adin Valle d’Aosta sono 474. L'articolo proviene da Italia Sera.

