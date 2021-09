Ciclismo | Mondiali 2021 | domani mattina la prova in linea degli juniores L’Italia ci prova con Manuel Oioli

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021) Una gara da sempre molto incerta e ricca di sorprese, ma che spesso e volentieri ha visto crescere e non poco i corridori che si sono poi imposti, o che sono giunti sul podio (basti pensare a Remco Evenepoel, trionfatore nel 2018, ma anche Mathieu van der Poel, che si impose a Firenze nel 2013). Scattano le prove inaidiin Belgio,al mattino sarà la voltauomini. Partenza ed arrivo in quel di Leuven per i ragazzi che affronteranno per cinque volte il circuito locale (a differenza delle altre categorie che varieranno in due circuiti diversi). Chilometraggio totale di 121,4 chilometri. Quattro i muri da percorrere per ogni tornata: Wijnpers, Sint-Antoniusberg, Keizersberg e Decouxlaan, sono brevi strappi, che sicuramente però risulteranno ...