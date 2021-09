Traffico Roma del 22-09-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ulteriori disagi alper un Veicolo in avaria sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare in prossimità dellanina circolazione sostenuta sul tratto cittadino della A24 dal Gra Viale Palmiro Togliatti verso la tangenziale est anche per la presenza dei lavori in corso lungo il tratto in aumento gli spostamenti su tutte le consolari in direzione del centro diin città possibili rallentamenti per un incidente su via di Boccea all’altezza di via del quartaccio in direzione di quest’ultimo tratto in programma una manifestazione questo pomeriggio in piazza dei Sanniti la protesta è prevista dalle 16 alle 20 con possibili disagi in tutta la ma per maggiori dettagli su questa ed altre notiziepunto luceverde.it ed è tutto per il momento ...