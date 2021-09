Tales of Arise: un balzo in avanti rispetto ai predecessori grazie a un ottimo sistema di combattimento e ambientazioni all’altezza (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono passati 4 anni dall’ultima avventura della serie Tales of, senza ovviamente considerate la nuova edizione di Tales of Vesperia del 2019. Nell’ottimo Berseria si era già visto qualche passo in avanti rispetto a Zestiria, soprattutto per quello che riguarda il sistema di combattimento, molto più dinamico e fluido. Non ancora abbastanza per avvicinare il grande pubblico a una saga che può vantare un affezionatissimo zoccolo duro di appassionati, ma che comunque resta ancora sottovalutata. A Tales of Arise, complice il salto generazionale delle varie console, si è chiesto quel passo in avanti che mancava e Namco Bandai ha risposto con un titolo che, pur portandosi ancora dietro qualche difetto e qualche ruggine dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono passati 4 anni dall’ultima avventura della serieof, senza ovviamente considerate la nuova edizione diof Vesperia del 2019. Nell’Berseria si era già visto qualche passo ina Zestiria, soprattutto per quello che riguarda ildi, molto più dinamico e fluido. Non ancora abbastanza per avvicinare il grande pubblico a una saga che può vantare un affezionatissimo zoccolo duro di appassionati, ma che comunque resta ancora sottovalutata. Aof, complice il salto generazionale delle varie console, si è chiesto quel passo inche mancava e Namco Bandai ha risposto con un titolo che, pur portandosi ancora dietro qualche difetto e qualche ruggine dai ...

YucchanStar : Domani arriva la collector di Tales of Arise e sono già al settimo cielo~ ??? - MisakiInuko : RT @fantasuka: Sì ma io voglio Tales of Arise tipo subito - LeferryYT : Senza pietà TALES OF ARISE Gameplay ITA Walkthrough ITA #22 PC MAX SETTINGS - tuttoteKit : Tales of Arise: come curare i nostri personaggi nel nuovo RPG #BandaiNamco #PC #PS4 #PS5 #TalesOfArise #XboxOne… - supercanaries_ : Buongiorno solo a chi non skippa la intro di Tales of Arise! -

Ultime Notizie dalla rete : Tales Arise Eastward - La recensione Eastward è chiaramente uno dei migliori giochi di questo autunno, proprio accanto a Tales of Arise e Life is Strange: True Colors . Se stai cercando un'esperienza di gioco di ruolo un po' diversa ed ...

Classifica italiana: NBA 2k22 domina Altri debutti importanti muovono la classifica: Warioware: Get it togheter è quinto su Switch, mentre Tales of Arise è sesto su PS5. Il JRPG di Bandai Namco è invece terzo nella classifica PC, che ...

