Spalletti recupera un infortunato in vista della Sampdoria

Come riportato dal Corriere dello Sport, ottime notizie in casa Napoli. Contro la Sampdoria dovrebbe tornare nella lista dei convocati Diego Demme. Il tedesco non ancora giocato in questa stagione, essendosi infortunato contro la Pro Vercelli durante il ritiro precampionato. Finalmente, dopo due mesi, può tornare a disposizione di Spalletti. Nel mentre, però, Spalletti ha richiesto André Zambo Anguissa, che ha avuto uno straripante inizio con la maglia azzurra, diventando il titolare della squadra. Il mediano ex Lipsia dovrà riprendersi il posto, dimostrando tutto il suo valore.

