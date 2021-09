Saman Abbas, arrestato a Parigi lo zio Danish Hashnain. È uno dei 5 indagati per l’omicidio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, è stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi. Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enne indagati per il suo omicidio: è il secondo a essere arrestato, dopo il cugino Ikram Ijaz, intercettato anch’egli in Francia a bordo di un bus diretto in Spagna. La giovane, che si era ribellata a un matrimonio forzato in patria voluto dalla famiglia, è scomparsa da Novellara – il paese nel reggiano dove risiedeva – dal 30 aprile scorso. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo zio diHasnain, è statoquesta mattina in periferia di. Il pakistano è stato bloccato dalla polizia francese, in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Hasnain è uno dei cinque parenti della 18enneper il suo omicidio: è il secondo a essere, dopo il cugino Ikram Ijaz, intercettato anch’egli in Francia a bordo di un bus diretto in Spagna. La giovane, che si era ribellata a un matrimonio forzato in patria voluto dalla famiglia, è scomparsa da Novellara – il paese nel reggiano dove risiedeva – dal 30 aprile scorso. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TgLa7 : Lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, e' stato arrestato questa mattina in periferia di Parigi - repubblica : Saman Abbas, lo zio accusato dell'omicidio arrestato a Parigi - SkyTG24 : Arrestato a Parigi lo zio di Saman Abbas, la ragazza scomparsa ad aprile da Novellara - gianluca_bona : RT @Corriere: Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio - Spectra_anna : RT @Corriere: Saman, arrestato a Parigi lo zio Danish indagato per l’omicidio -