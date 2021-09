Pomezia | tornano le visite al Borgo di Pratica di Mare | appuntamento gratuito sabato 25 | ecco come partecipare

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il prossimo25 settembre 2021, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Associazione Latium Vetus ha organizzato un evento che mancava dalla programmazione da ben cinque anni, ovvero una visita guidata almedievale didi. «Una visita nel luogo della memoria storica della città di. La visita prevede una passeggiata almedievale didi, sede dell’acropoli della città vecchia, luogo che la leggenda identificasede del tempio dei Penati portati mitologicamente dall’eroe Enea! In età più recente monastero benedettino, castello seicentesco ed infine tenuta per la produzione agricola. Il grande castello fu munito in età medievale di una imponente cinta muraria e della torre ...

