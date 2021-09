Piemonte, nelle scuole 4 focolai e 74 classi in quarantena. Da lunedì screening periodici (Di mercoledì 22 settembre 2021) A poco più di una settimana dalla partenza del nuovo anno scolastico sono 4 i focolai di Covid registrati negli istituti Piemontesi e 74 le classi in quarantena. In particolare i focolai riguardano un asilo nido nel vercellese, una scuola dell’infanzia nell’Astigiano e una a Torino e una scuola primaria in provincia di Biella. Le classi in quarantena sono 2 in nido (0-2 anni); 12 in scuole dell’infanzia (asili, 3-5 anni); 27 in scuole primarie (elementari, 6-10 anni); 19 in scuole secondarie di I grado (medie, 11-13 anni); 14 in scuole secondarie di II grado (superiori, 14-18). Intanto si è conclusa il 19 settembre l’iniziativa della Regione Piemonte “Ripartenza sicura” che dava ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 settembre 2021) A poco più di una settimana dalla partenza del nuovo anno scolastico sono 4 idi Covid registrati negli istitutisi e 74 lein. In particolare iriguardano un asilo nido nel vercellese, una scuola dell’infanzia nell’Astigiano e una a Torino e una scuola primaria in provincia di Biella. Leinsono 2 in nido (0-2 anni); 12 indell’infanzia (asili, 3-5 anni); 27 inprimarie (elementari, 6-10 anni); 19 insecondarie di I grado (medie, 11-13 anni); 14 insecondarie di II grado (superiori, 14-18). Intanto si è conclusa il 19 settembre l’iniziativa della Regione“Ripartenza sicura” che dava ...

Advertising

kazenoookami : RT @PiemonteInforma: Sono ad oggi 4 i #focolai di #COVID nelle #scuole del #Piemonte: uno in un nido del Vercellese, 2 in scuole dell’infan… - nuovasocieta : Piemonte, nelle scuole 4 focolai e 74 classi in quarantena. Da lunedì screening periodici - giordy64 : RT @viagginbici: Da #Barolo ad #Alba, in #bicicletta nelle #Langhe alla scoperta del #Barolo. Siamo nelle Langhe, basso #Piemonte, dal 2014… - PiemonteInforma : Sono ad oggi 4 i #focolai di #COVID nelle #scuole del #Piemonte: uno in un nido del Vercellese, 2 in scuole dell’in… - federtennis : Campionati Giovanili a squadre by @Italgas, chi si è qualificato per le finali? Lombardia?? -