Matilde Brandi scende le scale di casa: il sorriso è smagliante (Di mercoledì 22 settembre 2021) Matilde Brandi si mostra super sensuale e meravigliosa mentre scende le scale di casa, indossa un vestito super attillato che esalta le sue curve pazzesche Nella serata di ieri Matilde Brandi ha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 22 settembre 2021)si mostra super sensuale e meravigliosa mentreledi, indossa un vestito super attillato che esalta le sue curve pazzesche Nella serata di ieriha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - godchamet : e quando Matilde Brandi mi prenderà come suo allievo di danza io è QUESTO ciò di cui ho bisogno capite non è mai tr… - Vale75540695 : @ale3basta Mi stanno facendo sentire la mancanza pure di Matilde Brandi, e ho detto tutto - livesaresweet : Ovviamente sto parlando di Flavia Vento e Matilde Brandi - giampieffe : Matilde Brandi non è stata invitata alla cena con Stefania e Tommaso? -