Il cast di Ballando con le stelle 2021 | tutti i concorrenti della nuova edizione

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Milly Carlucci rimane al timone dicon le, il talent show del sabato sera di Rai 1 giunto alla sua sedicesima. Per quest’anno la popolare presentatrice Rai ha scelto und’eccezione, con l’obiettivo in primis di offrire un grande spettacolo al pubblico da casa, oltre a insidiare le certezze di un programma collaudato come Tu si que vales. Di seguito ildidicon lecon leEcco la lista di nomi deiche compongono ilsedicesimadi...