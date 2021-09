Gioco e dipendenze, Moretti: misure specifiche, a partire dal Regolamento “no slot” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Angelo Moretti , candidato sindaco della coalizione ArCo sulle azioni del programma di governo contro il Gioco patologico e le dipendenze. “Gli ultimi dati parlano di cifre che si aggirano intorno agli ottanta milioni di euro all’anno che i beneventani bruciano nel Gioco d’azzardo. E’ una dipendenza patologica che colpisce soprattutto i giovanissimi e gli anziani, in particolari i più fragili e quelli che vivono situazioni economiche di bisogno. Si tratta di un problema sociale che il prossimo Governo della città deve affrontare con coraggio e determinazione. Per almeno due motivi: da una parte, perché la diffusione del Gioco patologico fa il pari con uno stato di “perdita di senso” da parte di chi si vede senza futuro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Angelo, candidato sindaco della coalizione ArCo sulle azioni del programma di governo contro ilpatologico e le. “Gli ultimi dati parlano di cifre che si aggirano intorno agli ottanta milioni di euro all’anno che i beneventani bruciano neld’azzardo. E’ una dipendenza patologica che colpisce soprattutto i giovanissimi e gli anziani, in particolari i più fragili e quelli che vivono situazioni economiche di bisogno. Si tratta di un problema sociale che il prossimo Governo della città deve affrontare con coraggio e determinazione. Per almeno due motivi: da una parte, perché la diffusione delpatologico fa il pari con uno stato di “perdita di senso” da parte di chi si vede senza futuro ...

Advertising

anteprima24 : ** #Gioco e #Dipendenze, #Moretti: misure specifiche, a partire dal #Regolamento “no slot” **… - ottopagine : Gioco e dipendenze, Moretti: 'Misure specifiche' #Benevento - Giovann67519647 : @Pontifex_it Il 'signore' non rovescia nulla, fa solo il vostro gioco, generare pecore. Servi: 1. schiavo; spesso… - rossidoria : RT @ConiBambini: Con IAD si indica la dipendenza legata all’utilizzo ossessivo di internet: social, gioco online, visione continua di video… - BuglianoViva : #BuglianoMorta sostiene il #Referendum per l'#EutanasiaLegale ma in scienza e coscienza non può sostenere il… -