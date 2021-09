Germania, niente stipendio a non vaccinati in quarantena (Di mercoledì 22 settembre 2021) In Germania ai non vaccinati - a partire al più tardi dal primo novembre - non spetterà più alcun compenso per il periodo in cui dovessero mettersi in quarantena. È quello che ha stabilito il ministro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Inai non- a partire al più tardi dal primo novembre - non spetterà più alcun compenso per il periodo in cui dovessero mettersi in. È quello che ha stabilito il ministro ...

tubal2002 : Germania, niente stipendio a non vaccinati in quarantena - Ultima Ora - ANSA - antoscut : per quelli che 'Solo in Italia': Germania, niente salario ai non vaccinati in quarantena #greenpass - D503Gaetano : E in Germania niente stipendio a chi e' in quarantena, ma vale solo per i non vaccinati. ??Ma si ricorda a tutti ch… - iconanews : Germania, niente stipendio a non vaccinati in quarantena - SBerritta : In Germania niente stipendio ai non vaccinati in quarantena.Praticamente li stanno prendendo x fame. -

