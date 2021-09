Fiorentina 1 Inter 3: partita non semplice per Fabbri: la moviola (Di mercoledì 22 settembre 2021) La moviola di Fiorentina-Inter, match della quinta giornata della Serie A 2021/2022 Si è concluso con la vittoria in rimonta dell’Inter il match del Franchi tra i padroni di casa della Fiorentina e i nerazzurri. Match non semplice per Michael Fabbri arbitro del match. Tanti i dubbi sul gol del vantaggio dei viola su cui poteva starci il fallo di Gonzalez su Skriniar. Dubbi anche su un possibile rigore non fischiato ai nerazzurri per fallo su Dumfries sul punteggio di 1-3; giusta l’espulsione di Gonzalez. Ecco il match tra Fiorentina e Inter analizzato nella consueta moviola della Gazzetta dello Sport. “Sbaglia a non punire la spinta su contrasto aereo di Nico Gonzalez ai danni di Skriniar nell’azione che al 23’ ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladi, match della quinta giornata della Serie A 2021/2022 Si è concluso con la vittoria in rimonta dell’il match del Franchi tra i padroni di casa dellae i nerazzurri. Match nonper Michaelarbitro del match. Tanti i dubbi sul gol del vantaggio dei viola su cui poteva starci il fallo di Gonzalez su Skriniar. Dubbi anche su un possibile rigore non fischiato ai nerazzurri per fallo su Dumfries sul punteggio di 1-3; giusta l’espulsione di Gonzalez. Ecco il match traanalizzato nella consuetadella Gazzetta dello Sport. “Sbaglia a non punire la spinta su contrasto aereo di Nico Gonzalez ai danni di Skriniar nell’azione che al 23’ ...

Advertising

Inter : ??? | MISTER 'Vittoria importante, non era facile' ??? L'analisi di Inzaghi nel post partita di #FiorentinaInter ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT I gol di @DarmianOfficial, @EdDzeko e #Perisic ribaltano il risultato: la cronaca di… - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - leofergod : RT @vox2box: Quanti podcast mandano un inviato, ma che dico inviato, un direttore addirittura a vedere il Big match di cartello in quel del… - news24_inter : Gagliardini dopo #FiorentinaInter #Inter -